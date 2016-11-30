الكرملين: تصريحات أردوغان حول الإطاحة بالأسد مفاجأة لنا

أعرب دميتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الرئيس الروسي عن دهشة بلاده إزاء تصريح الرئيس التركي الذي أعلن مؤخراً أن الهدف من دخول جيش بلاده أرض سوريا، هو الإطاحة بالرئيس السوري.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بيسكوف قوله: “تصريح أردوغان كان مفاجئًا بالنسبة إلينا، وهو غاية في الجدية لأنه يتنافر مع التصريحات التركية السابقة ويتعارض مع فهم روسيا بصفتها الدولة الوحيدة التي تتواجد قواتها المسلحة في سوريا بصورة شرعية، وبموجب طلب رسمي من السلطات الشرعية فيها، الأمر الذي من الأهمية بمكان إدراكه. نعول على الشركاء الأتراك في أن يقدموا لنا التوضيح اللازم بهذا الصدد”.

أ ش أ