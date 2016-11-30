بالصور.. رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولى تعاون لوزارة القوى العاملة

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكولى تعاون بين وزارة القوى العاملة وكل من شركة هواوي مصر للتكنولوجيا، وشركة شلمبرجير لوجلكو انك، العاملة فى مجال البترول، وذلك فى مجال تطوير مهارات العاملين وتأمين بيئة العمل المحطية بهم.

تم توقيع البروتوكول الأول بين محمد سعفان ـ وزير القوي العاملة، وتيري ليو ـ الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر للتكنولوجيا.

وأشار وزير القوى العاملة، عقب التوقيع إلى أن الاتفاق يتم بموجبه وضع آلية عمل مشتركة في مجالات تطوير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بمركز التدريب الخاص بالوزارة في هذا المجال، وذلك من منطلق حرص الدولة على رعاية العمال في جميع القطاعات الإنتاجية وتنميتهم، وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم، ورفع درجة وعيهم بمخاطر الصناعة ووسائل السلامة والصحة المهنية، منوهاً إلى الخبرة الطويلة لشركة هواوي بالسوق المصرى، التى تمتد لنحو 17 عاماً في تقديم الخدمات في مجال الاتصالات، وكذا ما تمتاز به الشركة من مراعاة المعايير الدولية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للموظفين والعملاء والمقاولين كجزء أساسى من إستراتيجية وسياسة الشركة .

و ذكر الرئيس التنفيذي لشركة هواوي أن البروتوكول ينص على أن تقوم وزارة القوى العاملة بإجراء التفتيش والمراجعة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للشركات العاملة مع هواوى فى قطاع الاتصالات، على أن تقدم الشركة الدعم الفنى والمعلوماتى واللوجيستى للوزارة، وأضاف أن الشركة ستقدم من جانبها مقترح بالمواصفات القياسية لمهمات السلامة والصحة المهنية، الواجب استخدامها فى قطاع الاتصالات، على أن تقوم الوزارة بتقديم المساعدة لإصدارها من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

كما تم توقيع البروتوكول الثانى بين محمد سعفان ـ وزير القوى العاملة، والمهندس حسين فؤاد الغزاوى نائب رئيس شركة شلمبرجير لوجلكو انك للبترول والمدير العام في مصر ومنطقة شرق البحر المتوسط، حيث أشار الوزير عقب التوقيع أن البروتوكول يأتي تنفيذا لاستراتيجية الوزارة لرعاية وحماية القوى العاملة ورسم سياسات استخدامها وتنظيمها فى الداخل والخارج، وتأهيل الخريجين لمواجهة متطلبات سوق العمل وإكسابهم المهارات والمعارف الأساسية بالتدريب، بهدف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية طبقا للسياسة العامة للدولة.

وأضاف وزير القوى العاملة أن الشركة ستقوم بموجب البروتوكول بتنفيذ برنامج تدريبى لـ 300 متدرب فى السنة للشباب، من خريجى الجامعة العمالية والمدارس الفنية المتوسطة نظام الـ 5 سنوات، وخريجى دبلوم فنى صناعى فوق المتوسط للفئة العمرية من 19 إلي 25 سنة ، وذلك فى كافة المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول ، وحفر الآبار ، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار.

وأوضح الوزير أنه سيتم طوال مدة البروتوكول تنفيذ 9 دورات بواقع 3 دورات سنويا لـ 100 متدرب لكل دورة ، وسيتم منح شهادة اتمام التدريب معتمدة من الوزارة الشركة، فضلا عن عمل وثيقة تأمين لتوفير التغطية التأمينية اللازمة لكل متدرب، لصرف التعويضات اللازمة في حالة الوفاة أو العجز الكلى أو العجز الجزئي، وتتحملها الشركة تكلفة الوثيقة بواقع 200 جنيه لكل متدرب شهرياً.

كذلك تقوم الوزارة بالاعلان وتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية ممن ينطبق عليهم الشروط ،مراجعة المنهج التدريبى واعتماد اختبارات المتدربين فى نهاية التدريب ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة، واعتماد شهادات اتمام التدريب، وتحديد المتميزين فى كل دورة تدريبية.