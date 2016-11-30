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هزاع بن زايد: أبناء الوطن حريصون على نصرته لتظل الراية عالية خفاقة

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هزاع بن زايد: أبناء الوطن حريصون على نصرته لتظل الراية عالية خفاقة هزاع بن زايد: أبناء الوطن حريصون على نصرته لتظل الراية عالية خفاقة

 شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.. فعالية وقفة "الدعاء الصامت" التي نظمها ديوان ولي عهد أبوظبي، اليوم، احتفاء بيوم الشهيد.

وتضمنت فعالية الاحتفاء بهذه المناسبة.. الوقوف دقيقة الدعاء الصامت على أرواح الشهداء الساعة 11:30 صباحاً، أعقبها رفع العلم، وعزف السلام الوطني، تعبيراً عن وقوف الإمارات قيادة وشعباً اعتزازاً وفخراً بتضحيات شهدائنا الأبرار وعرفاناً بما قدموه لوطنهم والذود عن حماه وعلو شأنه.

 

حضر مراسم الاحتفاء.. معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة سيف المهيري مدير مكتب سمو نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والمدراء التنفيذيون ومدراء الإدارات والأقسام وموظفو الديوان.

ويأتي إحياء هذه المناسبة في 30 من نوفمبر تكريماً لشهداء الوطن واستذكاراً لبطولاتهم وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن والحق والواجب.

وكانت فعالية يوم الشهيد بدأت على مستوى الدولة بتنكيس العلم الساعة الثامنة صباحا.
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