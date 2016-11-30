زيارة طلاب وطالبات جنوب سيناء لمعابد الأقصر

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أجرى فوج من طلاب وطالبات الطلائع المشارك برحلات القومية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة اليوم الاربعاء بجولة سياحية الى معابد الاقصر " معبد الكرنك ، معبد الاقصر ، متحف الاقصر" بالبر الشرقى لمدينة الاقصر، وذلك ضمن برنامج الزيارة الذى تنفذه الادارة المركزية للطلائع بالاقصر واسوان فى اطار مشروع قطار الشباب تحت شعار " اعرف بلدك "، بمشاركة 900 طالب وطالبة من عدة محافظات هى "مطروح ، شمال سيناء ، جنوب سيناء ، البحر الاحمر ، الوادى الجديد ، الاسماعيلية ، دمياط " ، خلال الفترة من 24 من نوفمبر الجارى وحتى أول ديسمبر القادم.

وقال احمد عبد العزيز مشرف عام فوج جنوب سيناء، إنهم مشاركون بـ100 طالب وطالبة من ابناء جنوب سينلاء وان الطلائع بدأتهم جولتهم بتفقد معبد الكرنك ، وهو أحد أشهر الآثار التى تميز مصر عموما والأقصر على وجه الخصوص ، ويعد دليل كامل على مراحل تطور الفن المصرى القديم والهندسة المعمارية الفرعونية المميزة ، واهم ما يميز المعبد طريق الكباش ، البحيرة المقدسة ، صالة الاعمدة .

وأضاف أن الوفد توجه بعد ذلك الى متحف الاقصر ، الذى يقع على كورنيش النيل فى وسط مدينة الأقصر ، وهو أهم متاحف المحافظة ويعد من أجمل المتاحف الإقليمية فى مصر ، ويجمع المتحف الآثار المصرية التى تمثل مختلف عصور الحضارة القديمة ، والقطع النادرة من التاريخ الفرعونى، والتماثيل الخاصة بملوك الأسر المختلفة والمومياوات النادرة لملوك وأمراء الفراعنة.

ويختتم الوفد جولته بتفقد معبد الاقصر، وهو معبد كبير من المعابد المصرية القديمة ، يقع على الضفة الشرقية لنهر النيل فى مدينة الأقصر، وهو من أحسن المعابد المصرية حفظا وأجملها بناء ، وأهم ما يميز المعبد الفناء المفتوح والصرح والمسلتين.