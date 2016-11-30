ترامب يعلن اعتزامه ترك مشاريعه الاقتصادية لأبنائه

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الأربعاء اعتزامه ترك مشاريعه الاقتصادية كي يديرها أبناؤه وذلك حتى يتسنى له التفرغ لشؤون الرئاسة.

وأوضح ترامب – حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية – أن الإجراءات القانونية جارية لإخراجه بشكل تام من مجال إدارة الأعمال, مضيفا أن “الرئاسة هي عمل أكثر أهمية”.

وأضاف – في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” – أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بصحبة أبناءه بهذا الشأن في 15 من ديسمبر المقبل.

يذكر أن ترامب كان قد تعرض لانتقادات بشأن وجود تعارض للمصالح بين إدارته لسلسة شركاته وأعماله الاقتصادية العالمية وكونه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

أ ش أ