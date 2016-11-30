أخبار عاجلة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ترامب يعلن اعتزامه ترك مشاريعه الاقتصادية لأبنائه

Google+ Print
ترامب يعلن اعتزامه ترك مشاريعه الاقتصادية لأبنائه ترامب يعلن اعتزامه ترك مشاريعه الاقتصادية لأبنائه

دونالد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء اعتزامه ترك مشاريعه الاقتصادية كي يديرها أبناؤه وذلك حتى يتسنى له التفرغ لشؤون الرئاسة.

وأوضح ترامب – حسبما ذكرت “إيه بي سي” الأمريكية – أن الإجراءات القانونية جارية لإخراجه بشكل تام من مجال إدارة الأعمال, مضيفا أن “الرئاسة هي عمل أكثر أهمية”.

وأضاف – في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” – أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بصحبة أبناءه بهذا الشأن في 15 من ديسمبر المقبل.

يذكر أن ترامب كان قد تعرض لانتقادات بشأن وجود تعارض للمصالح بين إدارته لسلسة شركاته وأعماله الاقتصادية العالمية وكونه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»