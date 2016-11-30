«الوادى الجديد» تحتفل باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة

احتفل فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، بمقر الفرع بمدينة الخارجة.

وأكدت مقررة الفرع بالوادي الجديد نادية عزمي عن أهمية دور المرأة في المجتمع، لافته إلى أن القوانين الإنسانية والأديان جرمت وحرمت العنف ضد المرأة.

وأوضحت أن المجلس القومى بالمحافظة نفذ اليوم برنامج «امرأة مصرية متعلمة ومتمكنة»، مشيرة إلى أنه تمت مناقشة مجموعة من المحاور الهامة منها محاربة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، ومشروع القانون الذي قدمه المجلس القومي للمرأة ، بعنوان قانون حماية المرأة ،كما تمت مناقشة مواد الدستور التى تنص على التزام الدولة بحماية المرأة.

شهد الحفل سكرتير عام المحافظة، اللواء أشرف شاش، وعدد من قيادات العمل التنفيذي والمجتمعي، وممثلي بعض منظمات المجتمع المدني والحقوقي بالمحافظة.