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رئيس البرلمان العربى يهنئ الشعب الإمارتى بمناسبة «يوم الشهيد»

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رئيس البرلمان العربى يهنئ الشعب الإمارتى بمناسبة «يوم الشهيد» رئيس البرلمان العربى يهنئ الشعب الإمارتى بمناسبة «يوم الشهيد»

أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي

أشاد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، بذكرى يوم الشهيد الإماراتي الذي يصادف الـ 30 من نوفمبر من كل عام.

وقال الجروان، إن الاحتفال بيوم الشهيد بادرة طيبة وكريمة من القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة و تكريمًا وتذكيرًا بتضحيات هؤلاء الأبطال البواسل، و تأكيدا اننا نفخر ونعتز بهم وبتضحياتهم التي رفعوا بها اسم بلدهم ودافعوا بها عن كرامة أمتهم ودينهم.

وهنأ الجروان، باسم الشعب العربي الكبير الشعب الإماراتي العظيم وقيادته الحكيمة على بطولات أبناء القوات المسلحة الإماراتية وإنجازاتهم في سبيل مجد وكرامة وحرية أمتهم العربية

وأكد الجروان أن الأمة العربية وكافة الشعب العربي الكبير لن ينسوا تضحيات ابنائهم البواسل من دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم فداءا للأمة العربية وكرامتها، وسطروا بذلك أسماءهم في سجلات التاريخ كأبطال للأمة العربية والإسلامية وليس فقط في الإمارات وحدها.

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