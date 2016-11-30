الشوط الأول.. المصرى يتقدم على الداخلية 1/2

كتب - هيثم عويس

تقدم فريق المصرى فى التقدم على الداخلية 1/2، بعد نهاية الشوط الأول فى المباراة المقامة بينهما باستاد الجيش ببرج العرب ضمن فعاليات الأسبوع الثانى عشر للدورى .

تقدم أحمد شكرى للمصرى فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وتعادل أسامة عزب مدافع المصرى بالخطأ فى مرماه للداخلية فى الدقيقة 32، وأضاف أحمد كابوريا هدف التقدم للنادى الساحلى فى الدقيقة الثانية من الوقت البدل من الضائع.

جاءت المباراة سريعة من كلا الفريقين استحوذ عليها لاعبو المصرى وأضاع لاعبوه بعض الفرص السهلة أمام حارس مرمى الداخلية محمود الغرباوى الذى أخطأ فى تقدير كرة الهدف الثانى .

يذكر أن المصرى يحتل المركز الخامس بجدول الدورى برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الداخلية المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط .