أخبار عاجلة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

" ثلاثية الزمالك" تجهز الإسماعيلى لمواجهة المقاولون

Google+ Print
" ثلاثية الزمالك" تجهز الإسماعيلى لمواجهة المقاولون " ثلاثية الزمالك" تجهز الإسماعيلى لمواجهة المقاولون

>كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

حرص الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر ومعه أحمد قناوى المدرب العام على مشاهدة آخر مباراة للمقاولون، الذى سيلتقى معه غدا الخميس فى الجولة الـ12 من مسابقة الدورى العام، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه.

 

وعكف جهاز الإسماعيلى على مشاهدة مباراة المقاولون الأخيرة أمام الزمالك والتى فاز فيها الأخير بثلاثية نظيفة من أجل دراسة المنافس جيدا والوقوف على نقاط قوته ومراكز الضعف فى صفوفه، والتى سيعتمد عليها الدراويش فى شن هجوم على الذئاب.

 

ووضح من خلال الفيديو وجود خط هجوم قوى للذئاب كونه يضم فى صفوفه أكثر من لاعب من أصحاب المهارات مثل محمد فاروق ومحمد ناجى جدو وإسلام فؤاد ومحمد فضل وأحمد على.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365