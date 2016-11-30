" ثلاثية الزمالك" تجهز الإسماعيلى لمواجهة المقاولون

كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

حرص الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر ومعه أحمد قناوى المدرب العام على مشاهدة آخر مباراة للمقاولون، الذى سيلتقى معه غدا الخميس فى الجولة الـ12 من مسابقة الدورى العام، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه.

وعكف جهاز الإسماعيلى على مشاهدة مباراة المقاولون الأخيرة أمام الزمالك والتى فاز فيها الأخير بثلاثية نظيفة من أجل دراسة المنافس جيدا والوقوف على نقاط قوته ومراكز الضعف فى صفوفه، والتى سيعتمد عليها الدراويش فى شن هجوم على الذئاب.

ووضح من خلال الفيديو وجود خط هجوم قوى للذئاب كونه يضم فى صفوفه أكثر من لاعب من أصحاب المهارات مثل محمد فاروق ومحمد ناجى جدو وإسلام فؤاد ومحمد فضل وأحمد على.