إنبي يهاجم أسوان بمرعى وقاعود

كتب عمرو جاب الله - خالد مصطفى

أعلن طارق العشرى، المدير الفنى لإنبى، عن التشكيلة الأساسية التى ستواجه الفريق أمام أسوان مساء اليوم فى الجولة الثانية عشر بالدورى.

يضم التشكيل كلا من: "على لطفى فى حراسة المرمى أمامه الرباعى أحمد صبحى وصلاح سليمان وعمرو طارق وعمرو الحلوانى فى خط الدفاع وإيمانويل إيجبتور وعلى عيد وصلاح عاشور ومحمد بسيونى فى خط الوسط ومحمود قاعود وعمرو مرعى فى خط الهجوم.

بينما يضم تشكيل أسوان كلا من عصام سعد فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى أحمد شديد قناوى ومحمد جبر ومعاذ الحناوى وسيد الشبراوى، وفى وسط الملعب معتز بالله حسن ومحمد فوزى ومحمد خليفة وأحمد عفيفى وفى الهجوم عمر بسام وجيروم ويا .

بينما يجلس على مقاعد بدلاء أسوان كلا من رضا بوفون وباسم عيد ومؤمن عاطف وإسلام الفأر ومحمد محسن ومحمد البغدادى وعبد الله أدو .

يذكر أن إنبى يحتل المركز الثانى عشر برصيد 10 نقاط، بينما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط .