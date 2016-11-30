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الداخلية يتعادل مع المصرى 2/2

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الداخلية يتعادل مع المصرى 2/2 الداخلية يتعادل مع المصرى 2/2

>كتب - هيثم عويس

نجح فريق الداخلية فى إدراك التعادل أمام المصرى لتصبح النتيجة 2/2 عن طريق إسلام عبد النعيم من ركلة جزاء فى الدقيقة 52 من عمر اللقاء المقام بينهما باستاد الجيش ببرج العرب ضمن فاعليات الأسبوع الثانى عشر للدورى . 

 

 تقدم أحمد شكرى للمصرى فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وتعادل أسامة عزب مدافع المصرى بالخطأ فى مرماه للداخلية فى الدقيقة 32، وأضاف أحمد كابوريا هدف التقدم للنادى الساحلى فى الدقيقة الثانية من الوقت البدل من الضائع ، قبل أن يتعادل إسلام عبد النعيم للداخلية . 

يذكر أن المصرى يحتل المركز الخامس بالدورى برصيد 19 نقطة ، بينما يحتل الداخلية المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط . 


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