حبس مالك شركة عقارية سنة بتهمة بيع وحدات سكنية وهمية لـ14 ديسمبر (تحديث)

كتب أحمد حربى

قضت محكمة جنح الدقى، اليوم الأربعاء، بحبس مالك شركة "مصر للاستثمار العقارى"، سنة وكفالة مائتى جنيه، لاتهامه ببيع وحدات سكنية وهمية بقرية النخيل بالإسكندرية. (تحديث)

وأجلت المحكمة نظر محاكمة مالك الشركة، فى قضية أخرى، لاتهامه ببيع وحدات سكنية وهمية بقرية النخيل بالإسكندرية، لجلسة 14 ديسمبر، للإعلان.

فيما قضت المحكمة بالحبس عام وكفالة 200 جنيه لشقيق مالك الشركة، لاتهامه ببيع وحدات سكنية وهمية بذات القرية، فى قضية أخرى.

كان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات تتهم "باسم م م" مالك شركة مصر للاستثمار العقارى، وشقيقه "حمادة" بالنصب والاحتيال، لإيهامهم ببيع وحدة سكنية لهم من وحدات الشركة التى تمتلكها بقرية النخيل بالإسكندرية كاملة التشطيب، وبعد دفع الأقساط المستحقة عليهم تبين قيام المتهم بالنصب عليهم، فتم إحالته لمحكمة جنح الدقى لمحاكمته.