الأمم المتحدة: نقص المياه في الموصل سيؤدي لعواقب كارثية

حذرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء من “عواقب كارثية” في الموصل، بسبب نقص مياه الشرب الذى يعاني منه أهالي المدينة التي يخضع قسم كبير منها تحت سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي .

وقالت منسقة العمليات الإنسانية للمنظمة الدولية ليز جراند، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، إن” نحو نصف مليون من المدنيين، الذين يعانون من مشكلة الحصول على الطعام يوميا هم الآن محرومون من المياه الصالحة للشرب”.

من جانبه، قال مسؤول محلي إن” 650 ألفا أو نحو 40% من سكان الموصل أضحوا من دون مياه صالحة للشرب بعد تعرض أنبوب رئيسي لأضرار جراء القتال بين القوات العراقية وداعش في المدينة”.

ويأتي هذا التحذير في ظل مخاوف على مصير المدنيين بسبب سعي التنظيم إلى استخدامهم دروعا بشرية. ونفذ التنظيم في الأيام الماضية حملة إعدامات جماعية بحق مدنيين في الموصل.

أ ش أ