6أشهر حبس لصاحبة مشروع "اتجوز بجنيه" لاتهامها بالنصب على المواطنين

كتب أحمد حربى

عاقبت محكمة جنح الدقى، صاحبة مشروع "اتجوز بجنيه" بالحبس 6 أشهر وكفالة 500 جنيه، فى دعوى جديدة تتهمها بالنصب على عدد من المواطنين.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وأمانة سر علاء الدين إبراهيم.

وجاء فى تحقيقات النيابة بالقضية ١٥٨٦٣ لسنة 2016، أن المتهمة "حنان عبد الله النشرتى" هى المسئولة عن مشروع "اتجوز بجنيه" الذى يقوم على توفير تكاليف الزواج للشباب عن طريق اشتراك قدره جنيه واحد يومياً، ويمكن من خلال ذلك الحصول على قرض تصل قيمته لـ50 ألف جنيه، يتم سدادها فى مدة أقصاها 20 سنة بدون فوائد.

وتبين أنه بعد فترة من بدء المشروع وانتظام الشباب فى الدفع، وحصول بعض المشتركين بالفعل على القرض بالقيمة المذكورة، توقفت عن الوفاء لباقى المشاركين، وكذلك امتنعت عن سداد المبالغ التى حُصلت منهم سلفًا، ما دفع عدد كبير منهم على تحرير محاضر ضدها تتهمها بالنصب عليهم، وقضت محكمة جنح الدقى، فى وقت سابق، بحبسها فى عدة قضايا لاتهامها بالنصب.