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مدير أمن "الإنتاج الإعلامى": حريق المدينة محدود ولم يتسبب بخسائر أو إصابات

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مدير أمن "الإنتاج الإعلامى": حريق المدينة محدود ولم يتسبب بخسائر أو إصابات مدير أمن "الإنتاج الإعلامى": حريق المدينة محدود ولم يتسبب بخسائر أو إصابات

>كتب محمد شعلان

أكد اللواء محمود بركات، مدير أمن مدينة الإنتاج الإعلامى، إن الحريق المحدود الذى تمت السيطرة عليها، منذ قليل، وقع أمام الاستديو رقم 21 نتيجة مخلفات وأخشاب ومواد خاصة بالاستوديوهات، قائلا "الحريق كان فى الشارع وليس داخل أى قناة.. ولم ينتج عنه خسائر أو أضرار".

وأوضح مدير أمن مدينة الانتاج الاعلامى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "أحداث النهار" مع الإعلامى أيمن إبراهيم، أن الحريق نشب أثناء نقل بعض المخلفات والأخشاب من الشارع المطل على استوديو 21، مؤكدًا أنهم سيطروا على الحريق فى أقل من 10 دقائق.

وأضاف: "المخلفات اللى حصل فيها اشتعال جاءت بسبب شدة الهواء اليوم"، موضحًا أن كثافة تصاعد الدخان طبيعى لأن قوات الحماية تقوم بإطفاء الأخشاب المشتعلة، لافتًا إلى أنهم سيقومون بالفحص فى الموضوع للكشف عن سببه ولكنه لم يحدث عن تعمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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