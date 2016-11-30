تعرفي علي كيفية عمل الجمبري المقلي

تشغل يوميًا وصفات الطعام ذهن كل السيدات، حيث تبحث كل منهن عن أكلة جديدة تقدمها لأسرتها لكى تكسر روتين الطهى العادى، والذى قد يصيب أسرتها بالملل.

ونقدم من خلال السطور القادمة، طريقة عمل الجمبرى المقلى، وهى الوصفة التى لا تحتاج منك سوى 20 دقيقة من أجل اعدادها وتكفى 4 أفراد.

مقادير الجمبرى المقلى :

> 20 واحدة من الجمبرى

> دقيق

> بيضة

> كوب من الارز

> ماء

> سكر

> زيت للقلى

طريقة عمل الجمبرى المقلى:

> - قومى بتقشير الجمبرى حتى لا يتبقى سوى الجزء الاخير من الذيل

- فى وعاء عميق اخلطى البيض مع الماء واضيفى اليهم الملح

- و اضيفى اليهم الدقيق ثم قومى بتقليبهم جيدا

- قومى بتسخين الزيت جيدا

- ثم ضعى الجمبرى فى الخليط التى قمتى بإعداده فى الوعاء

- مررى الجمبرى بالأرز المطبوخ و اغمسيه جيدا به

- ثم وضعه فى الزيت لكى يتم قليه.

و لكى تشعرين بالمذاق المختلف لا تنسى فى عمل ” صوص” خاص بالجمبرى على الطريقة اليابانية والصوص مكون من ” السكر والكرنب الابيض والشمر وصلصة الصويا”.