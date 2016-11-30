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تجديد حبس محمد على بشر و5 أشخاص آخرين بتهمة التخابر مع دولة أجنبية

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تجديد حبس محمد على بشر و5 أشخاص آخرين بتهمة التخابر مع دولة أجنبية تجديد حبس محمد على بشر و5 أشخاص آخرين بتهمة التخابر مع دولة أجنبية

محمد على بشر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، تجديد حبس القيادي الإخواني الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية الأسبق، و5 أشخاص آخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أسندت إلى محمد على بشر، وباقى المتهمين عدة تهم منها إرتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز السياسي والاجتماعي والاقتصادى، والاشتراك فى اتفاق جنائى بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.

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