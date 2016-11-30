الأهلي يستعين بـ"تحاليل الوراثة" لمحاربة الإصابات

كتب محمد عراقى

استعان الجهاز الطبى للأهلي بقيادة خالد محمود بتقرير الهولندى مايكل ليندمان مخطط أحمال النادى السابق، خاصة فى ملف تحاليل الـDNA، والتى أجراها اللاعبين فى عهد الجهاز الفنى السابق والذى كان يقوده الهولندى مارتن يول، وهى التحاليل التى تم إرسالها لأحد المراكز العالمية المتخصصة فى هذا الشأن.

ويرغب الجهاز الطبى للأهلى فى الإطلاع على الملف الوراثى لجميع اللاعبين لتحديد الأطعمة والتدريبات البدنية المناسبة لكل لاعب فى إطار السياسة الجديدة للجهاز، والتى تتطلع للوقاية من الإصابات قبل وقوعها،خاصة بعد ملاحظة تعرض العديد من اللاعبين لإصابات عضلية مختلفة دون أسباب واضحة، ومنهم شريف إكرامى وعبد الله السعيد وصالح جمعة وصبرى رحيل وغيرهم.