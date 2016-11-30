أخبار عاجلة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الأهلي يستعين بـ"تحاليل الوراثة" لمحاربة الإصابات

Google+ Print
الأهلي يستعين بـ"تحاليل الوراثة" لمحاربة الإصابات الأهلي يستعين بـ"تحاليل الوراثة" لمحاربة الإصابات

>كتب محمد عراقى

استعان الجهاز الطبى للأهلي بقيادة خالد محمود بتقرير الهولندى مايكل ليندمان مخطط أحمال النادى السابق، خاصة فى ملف  تحاليل الـDNA، والتى أجراها اللاعبين فى عهد الجهاز الفنى السابق والذى كان يقوده الهولندى مارتن يول، وهى التحاليل التى تم إرسالها لأحد المراكز العالمية المتخصصة فى هذا الشأن.

 

ويرغب الجهاز الطبى للأهلى فى الإطلاع على الملف الوراثى لجميع اللاعبين لتحديد الأطعمة  والتدريبات البدنية المناسبة لكل لاعب فى إطار السياسة الجديدة للجهاز، والتى تتطلع للوقاية من الإصابات قبل وقوعها،خاصة بعد ملاحظة تعرض العديد من اللاعبين لإصابات عضلية مختلفة دون أسباب واضحة، ومنهم شريف إكرامى وعبد الله السعيد وصالح جمعة وصبرى رحيل وغيرهم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365