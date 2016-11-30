ضبط صاحب مخبز بالقليوبية لاستيلائه على 48 بطاقة تموينية

القليوبية - خالد حجازى

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط صاحب مخبز بشبين القناطر لاستيلائه على 48 بطاقة تموينية، وقيامه بإجراء عمليات وهمية لصرف خبز لأصحابها للاستيلاء على الدعم، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد محمد عبد الهادى رئيس مباحث التموين، بضبط "عبد الله.ا.ع" صاحب مخبز بلدى، لقيامه بتجميع والاحتفاظ بعدد من البطاقات التموينية "الكروت الذكية" الخاصة لمستحقى الدعم بطرق غير مشروعة، واستخدامها بإجراء عمليات وهمية بصرف الخبز دون إنتاجه على ماكينات صرف الخبز، وذلك بغرض الاستيلاء على المال العام الذى يتم صرفه من قبل الدولة لإنتاج الخبز.

وبتفتيش المخبز ومسكن المتهم تم ضبط 48 بطاقة ذكية خاصة بمستحقى الدعم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12626 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2016.