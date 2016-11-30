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المجلس الأمنى الإسرائيلى المصغر يقرر تأجل التصويت على قانون حظر الأذان

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المجلس الأمنى الإسرائيلى المصغر يقرر تأجل التصويت على قانون حظر الأذان المجلس الأمنى الإسرائيلى المصغر يقرر تأجل التصويت على قانون حظر الأذان

> كتب: هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن المجلس الإسرائيلى الأمنى المصغر "الكابينت"، قرر اليوم الأربعاء، تأجيل التصويت على قانونى شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية فى الضفة الغربية المحتلة وكذلك"حظر الأذان" للأسبوع المقبل، وذلك على ضوء خلافات داخل الائتلاف الحكومى الإسرائيلي.

 

وأضافت الصحيفة أنه تم تأجل التصويت على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية فى الضفة الغربية المحتلة بسبب خلاف مع حزب "كولانو" الذى يتزعمه وزير المالية موشى كحلون، فى حين تم تمرير القانون بالقراءة الأولى لدى لجنة التشريع والقضاء بالكنيست.

 

كما تم تأجيل التصويت على قانون "حظر الأذان" بسبب خلافات مع حزب "البيت اليهودى" الذى يتزعمه وزير التعليم نفتالى بينت، والذى ساوم مصادقته على القانون بمصادقة على قانون "تبييض المستوطنات".

 

وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة ذكرت صباح اليوم، إن رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين اتصل هاتفيًا مساء أمس بالوزير كحلون، وطلب منه منح أعضاء كتلته حرية التصويت على مشروع قانون الأذان الذى يعارضه ريفلين.

 

 

 


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