«الجمارك»: الأزهر يسمح بتصدير الـ ٤٥ كتابًا الي قطر لعدم مخالفتهم صحيح الدين

أحالت جمارك الصادر لمصر للطيران بقرية البضائع، في مطار القاهرة الدولي، المحضر الخاص بضبط كتب اسلامية ومخطوطات تاريخية الى الشئون القانونية بالقرية ، وذلك بعد تلقى تقرير مشيخة الأزهر بخصوص ٤٥ كتابًا ، والذى أفاد أن الكتب لا تخالف صحيح الدين، وعليها ختم مكتبة الأزهر ومصرح ببيعها وتداولها ، وكان قد تم ضبطها وسط الطرود المرسلة الى الدوحة .

وأشارت مصادر جمركية بالقرية، أنه تم إحالة محضر الضبط الى الشئون القانونية للتحقيق مع المصدر مالك إحدى المكتبات بطنطا ، فى كيفية اقتناء ٦٦ كتابًا، وقررت اللجنة الأثرية مصادرتهم لصالح دار الكتب والوثائق لقيمتهم التاريخية.

وأوضحت المصادر، أنه يحق للمصدر التظلم من القرار لتشكيل لجنة عليا للبت فى المصادرة .

وأضافت، أنه تم التحفظ على جميع الطرود لحين إصدار التقرير النهائى، ثم سيتم السماح بسفر باقى الكتب بما فيها الكتب الدينية الى الدوحة باستثناء الـ٦٦ كتابًا فقط .