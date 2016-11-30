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٣ يناير.. الحكم على ٨ أشخاص من عناصر اللجان النوعية التابعة للجماعة بحلوان

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٣ يناير.. الحكم على ٨ أشخاص من عناصر اللجان النوعية التابعة للجماعة بحلوان ٣ يناير.. الحكم على ٨ أشخاص من عناصر اللجان النوعية التابعة للجماعة بحلوان

ارشيفية

حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمي، جلسة 3 يناير المقبل، للنطق بالحكم في قضية إتهام 8 أشخاص من عناصر اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بإرتكاب أحداث العنف والتفجيرات التي وقعت بمنطقة حلوان.

كانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لقيامهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان، بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وأضافت النيابة، أن المتهم الأول في القضية حسن عبد الغفار السيد، تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الارهابية، وذلك تنفيذًا لأغراض تلك الجماعة التي تتطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والإعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشأت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها ،وانضم باقي المتهمين لها.

وذكرت النيابة، أن المتهمين الأول والسابع شرعًا في قتل المجني عليها إسراء خيري عبد المنعم، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدا العزم على قتل أي شخص غير معين من قوات الشرطة، وأعدا لذلك الغرض مفرقعات قاصدين من ذلك قتل من يتصادف مروره بمكان وضعها، وحال إحراز المتهم الثاني إحدى العبوات المفرقعة تمهيدا لتسليمها لباقي المتهمين، انفجرت به مما أحدث إصابة المجني عليها التي تصادف وجودها بمحيط الانفجار.

وأكدت النيابة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا وصنعوا مواد تعتبر في حكم المفرقعات واستعملوها في الوقائع محل الاتهام.

 

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