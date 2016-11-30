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شيما صابر و«دي إم سي» يشاركان بـ«حملة مشاهير فى الخير»لدعم مستشفى أبوالريش

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شيما صابر و«دي إم سي» يشاركان بـ«حملة مشاهير فى الخير»لدعم مستشفى أبوالريش شيما صابر و«دي إم سي» يشاركان بـ«حملة مشاهير فى الخير»لدعم مستشفى أبوالريش

الاعلامية شيما صابر

تشارك الإعلامية شيما صابر، مذيعة قناة “دى إم سى سبورت” فى حملة “مشاهير فى الخير”، لدعم مستشفى أبو الريش اليابانى، لتعويض نقص الموارد والمستلزمات الطبية والأدوية من أجل صحة أطفال المرضى .

وتقوم “شيما” بزيارة مستشفى أبوالريش،اليوم الأربعاء، بحضور كاميرا “دى ام سى سبورت” فى وجود مجموعة من لاعبى كرة القدم الحاليين والقدامى وعلى رأسهم أحمد الشيخ نجم الأهلى المعار إلى مصر المقاصة ومحمد شوقى نجم الأهلى السابق وبشير التابعى لاعب الزمالك السابق وغيرهم من اللاعبين .

كما تشهد الزيارة حضور الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، و ملكة جمال مصر لعام 2016″ نادين أسامة”، وملكة جمال مصر للسياحة والبيئة “روان علاء”.

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