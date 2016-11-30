٢٧ ديسمبر.. الحكم فى دعوى تعويض مصور بن لادن بـ ١٠ ملايين جنيه ضد «الجزيرة»

حجزت الدائرة الرابعة الاستئنافية بالمحكمة الإقتصادية، اليوم الأربعاء، دعوي مصور صحفي”عصام دراز”، المصور المرافق لـ”أسامة بن لادن”، ضد قناة الجزيرة إلي جلسة 27 ديسمبر للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال أحمد توفيق، وعضوية المستشارين توفيق فخري ومحمد محمود، بسكرتارية محمد زكريا.

وتعود تفاصيل القضية الي عام 2014 عندما تقدم”دراز” بدعوي يطالب خلالها قناة الجزيرة بتعويض 10 ملايين جنيهًا، لإتهامها بالاستيلاء على أرشيفه الإعلامى من الصور والفيديوهات مع أسامة بن لادن، وحرب الإتحاد السوفيتى فى أفغانستان.