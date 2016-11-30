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حبس أمين معمل مدرسة بتهمة هتك عرض تلميذة داخل منزلها فى بنها

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حبس أمين معمل مدرسة بتهمة هتك عرض تلميذة داخل منزلها فى بنها حبس أمين معمل مدرسة بتهمة هتك عرض تلميذة داخل منزلها فى بنها

>القليوبية – محمد قاسم

أمر مصطفى يوسف وكيل نيابة قسم أول بنها، برئاسة المستشار إيهاب شكرى رئيس النيابة، بحبس أمين معمل بإحدي المدارس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض طفلة عمرها 7 سنوات داخل منزلها ببنها.

تلقى اللواء مجدى عبد الغفار مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد مجدى راشد مأمور قسم أول بنها، يفيد بتلقيه بلاغا من "شيماء ع ع" بائعة فاكهة، بأنها أثناء تواجدها خارج المنزل أبلغتها ابنتها "عزة م ن" 7 سنوات، تلميذة بالصف الأول الابتدائى بإحدى مدارس بنها، بأنه حال عودتها من المدرسة ولدى دخولها المنزل، فوجئت بشخص مجهول يدخل خلفها، وقام بالتحرش بها والتعدى عليها جنسيا وفر هاربا، وتم تحويل الطفلة لمستشفى بنها العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليها ورد التقرير الطبى يفيد بوجود آثار تعدى على غشاء البكارة، وأوصى بعرضها على الطب الشرعى.

وكشفت تحريات المقدم أحمد كمال رئيس مباحث القسم، بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية، أن المتهم يدعى "أحمد ع ا" أمين معمل بمدرسة ببنها، مقيم بمنطقة المجنى عليها، ويعانى اضطرابا نفسيا ويتردد على العيادات النفسية للعلاج، وأضافت بقيامه بارتكاب وقائع تحرش بأماكن التجمعات، وكذا صدور قرار من المحافظ بوقف المتهم عن العمل برقم 1084 لسنة 2016 لمدة ستة أشهر ونقله إلى الإدارة التعليمية بمدينة الخصوص، نظراً لثبوت واقعة تحرش جنسى بإحدى الطالبات بالصف الخامس "لم تقم المجنى عليها بالإبلاغ عن الواقعة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بصحتها، وأنه تتبع الطفلة عقب خروجها من المدرسة، وتوجه خلفها وحال دخولها المنزل قام بالدلوف خلفها وتحرش بها جنسياً وفر هاربا، وتحرر محضرا بالواقعة، وبعرضه على النيابة أصدرت قرارها السابق، ووجهت له تهمة هتك عرض الطفلة بالقوة، بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية.


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