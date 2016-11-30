بدء جلسة محاكمة 8 من عناصر الجماعة الإرهابية بقضية "خلية المتفجرات"

كتب محمد عبد الرازق

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة 8 متهمين من الإخوان بينهم 4 محبوسين و3 هاربين وآخر مخلى سبيله فى القضية المقيدة برقم 6235 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، وذلك لاتهامهم بتولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم الإخوان بحلوان، واتهامهم بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع فى القتل، وإنشاء وتولى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة السلاح والذخيرة، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية المتفجرات".



> حضر المتهمون من محبسهم، فى الصباح الباكر، وتم إيداعهم قفص الاتهام الزجاجى قبل بدء الجلسة.

وكانت النيابة العامة أحالت كل من حسن عبد الغفار السيد "محبوس"، ومحمود سيد محمود "محبوس"، وإسلام سيد محمود "محبوس"، وخالد فرج بخيت "هارب"، ومحمد أنور توفيق "هارب"، وعمر و عيد بيومى "هارب"، ومحمد عبده، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان إلى المحاكمة بالقضية.