أخبار عاجلة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بدء جلسة محاكمة 8 من عناصر الجماعة الإرهابية بقضية "خلية المتفجرات"

Google+ Print
بدء جلسة محاكمة 8 من عناصر الجماعة الإرهابية بقضية "خلية المتفجرات" بدء جلسة محاكمة 8 من عناصر الجماعة الإرهابية بقضية "خلية المتفجرات"

>كتب محمد عبد الرازق

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة 8 متهمين من الإخوان بينهم 4 محبوسين و3 هاربين وآخر مخلى سبيله فى القضية المقيدة برقم 6235 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، وذلك لاتهامهم بتولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم الإخوان بحلوان، واتهامهم بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع فى القتل، وإنشاء وتولى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة السلاح والذخيرة، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية المتفجرات".


> حضر المتهمون من محبسهم، فى الصباح الباكر، وتم إيداعهم قفص الاتهام الزجاجى قبل بدء الجلسة.

وكانت النيابة العامة أحالت كل من حسن عبد الغفار السيد "محبوس"، ومحمود سيد محمود "محبوس"، وإسلام سيد محمود "محبوس"، وخالد فرج بخيت "هارب"، ومحمد أنور توفيق "هارب"، وعمر و عيد بيومى "هارب"، ومحمد عبده، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان إلى المحاكمة بالقضية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365