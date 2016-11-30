«حماقي» يصل القاهرة بعد حصوله على جائزة «بيل آبل» كأفضل فنان في الشرق الأوسط

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاربعاء، النجم محمد حماقي قادمًا من نيويورك على الطائرة المصرية، بعد حصوله على جائزة “بيل آبل” كأفضل فنان فى الشرق الأوسط، وذلك بعدما حقق ألبومه الأخير “عمره ما يغيب” نجاحاً كبيراً، وحصوله على أكبر نسبة تحميل على موقع الأغانى الشهير “ITUNES”.

وحرص عدد كبير من عشاق ومحبي محمد حماقي علي استقباله بمطار القاهرة بالافتات، والاحتفال معه فور خروجه من صاله الوصول بمطار 3.

وكان النجم محمد حماقى قد حرص على توجيه شكره إلى جمهوره عقب حصوله على الجائزة، وذلك بسبب دعمهم المستمر له، إضافة إلى توجيه شكره إلى الشركة المنتجة لألبومه الأخير، على توفير كل الإمكانيات لخروج أعماله الغنائية بالشكل اللائق.