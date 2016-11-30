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أخطار بعض المأكولات والمشروبات على أطفالك

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الأربعاء 30-11-2016 02:00

تعتبر المشروبات الغازية والأطعمة المشبعة بالدهون والحلويات والبطاطس المقلية والكثير من الوجبات السريعة التي اعتاد الأطفال على تناولها لدرجة أنها أصبحت جزءاً أساسياً من غذائهم خطراً يهدد صحتهم، ولها أضرار كثيرة حدثتنا أخصائية التغذية ريما سلمان عنها بالتفصيل.
خطر المشروبات الغازية


تحتوي المشروبات الغازية على عناصر خطيرة جداً، وهي: بنزوات الصوديوم التي تعمل على تقليل امتصاص الكالسيوم، وحمض الفسفوريك الذي يقلل من امتصاص الحديد في الجسم، بالإضافة إلى مادة الكافيين التي تتعدد أضرارها، وتنتج عنها زيادة نشاط الطفل، وتقليل قدرته على النوم، وتعمل على رفع معدل ضربات القلب.


البدائل عن المشروبات الغازية
تفضل الأخصائية ريما أن يتم استبدال المشروبات الغازية بالعصائر الطبيعية التي يتم إعدادها في المنزل أو العصائر الموجودة في السوق مع الحرص على أن لا يكون قد كتب عليها "شراب"؛ لأن الشراب يعني أن ثلاثة أرباع المشروب عبارة عن ماء وسكر، أما الربع المتبقي فهو الجزء المحتوي على المادة الغذائية أو طعم الفاكهة.


الأطعمة المقلية والدهون
تعتبر الأطعمة المقلية أو الشيبس والأطعمة المليئة بالدهون، مثل: الهمبرجر، خطيرة على صحة الأطفال؛ لأنها تملأ جسم الطفل بكمية كبيرة من الأملاح والدهون، مما يؤدي إلى السمنة المفرطة بسبب عدم تحكم الوالدين بالعادات الغذائية لأبنائهما وعدم وضع قوانين صارمة كأن يحددا عدد الأيام التي يسمح فيها للطفل بتناول الوجبات السريعة، ويفضل أن يكون تناولها في يوم واحد أسبوعياً، وإذا أمكنك تحضيرها بطريقة صحية في المنزل، فهذا أفضل وأكثر صحة.

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