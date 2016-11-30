ماذا يأكل جنينك في الشهر الأول من الحمل؟

في الشهر الأول من الحمل، تسأل الحامل من حولها، ماذا علي أن أتناول من طعام صحي خاص بالحوامل، وهل أتوقع أن يزداد وزني في الشهر الأول؟ وما هي هذه الزيادة، وما الأطعمة المسموح بها والممنوعة، لصحة جنيني؟

هذه الأسئلة سوف تتناولها معك "سيدتي نت" ابتداء من الشهر الأول من الحمل، وتتابع معك الشهور التسعة لكي تمر فترة حملك بصحة وعافية لك ولجنينك.

حيث تعتبر أن الشهور الثلاثة الأولى شهور مهمة وحاسمة نظرًا لتكوّن المخ والجهاز العصبي لدى الجنين، فيجب الحرص على كل ما يتم تناوله من أطعمة أو منتجات عشبية أو دوائية، وبناء عليه سنتطرق للغذاء الصحي المتوازن خلال أشهر الحمل بالترتيب وعلى التوالي، وكما تشرحه لنا الدكتورة، منى سعيد، أخصائية التغذية العلاجية كما يأتي:

• يجب توزيع الوجبات إلى ست وجبات خفيفة خلال النهار، وتعتبر هذه الطريقة في توزيع الوجبات هي الطريقة الأمثل والصحية حتى لدى الناس العاديين وليس فقط للنساء الحوامل، وتعتبر طريقة تمهيدية للحفاظ على وزن الأم من الزيادة المفرطة وغير الطبيعية مع تقدم أشهر الحمل، والوقاية من زيادة أحماض المعدة وارتجاع الحمض نحو المريء الذي يسبب إزعاجًا كبيرًا وعدم راحة عند أغلب النساء الحوامل، نتيجة ضغط حجم البطن مع زيادة حجم الجنين على المعدة، بالإضافة لزيادة إفراز حمض المعدة وقلة حركة الأمعاء، مما يسبب الشعور بعدم الراحة عند تناول الوجبات ويعتبر ارتفاع مستوى هرمون البروجيسترون هو المتهم الأول في هذه التغيرات، فتعد طريقة زيادة عدد الوجبات اليومية مع تقليل حجمها هي الطريقة المثلى للتقليل من هذه المشاكل والتمتع بفترة حمل آمنة ومريحة إلى حد ما.

• تناولي الأغذية الغنية بالنشويات نظرًا لسهولة هضمها مثل المكرونة وخبز التوست والفواكه، كما عليك زيادة نسبة البروتين في الغذاء على حساب الدهون، كالحليب قليل الدسم والدجاج والسمك،

ويجب التنويه إلى أن الغذاء الغني بالكربوهيدرات والبروتينات وقليل الدهون يساهم فيما بعد في زيادة جودة حليب الأم وتكامله الغذائي، وهذا يفسر اختلاف استفادة الأطفال بالرضاعة الطبيعية من أم مرضعة لغيرها، فنجد أطفالًا بوزن مثالي وصحة جيدة، وأطفالًا آخرين على النقيض نتيجة لاختلاف جودة حليب الأم، وهذا يعتمد على طبيعة غذاء الأم خلال فترة الحمل الأولى، أي الثلث الأول.

وينصح بتناول الوجبات الغنية بالنشويات قبل النهوض من السرير بحوالي 15: 20 دقيقة.

• وكما نوهنا سابقًا لضرورة تقليل الدهون يجب التأكيد من جديد على الابتعاد عن الأطعمة الدسمة كالمعجنات والأطعمة المقلية والبهارات.

• السبانخ من الخضروات الورقية المهمة والتي تعرف بالخضروات الداكنة التي تحفظ للجنين تكوينه العصبي السليم، فاحرصي على تناوله بطرق متعددة.

• تناول اللحم الأبيض يساعد على تكوين الحديد لدى الجنين منذ الشهر الأول، ولكن يجب أن تحصلي عليه ناضجًا بصورة تامة.