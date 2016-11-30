تأجيل محاكمة 25 متهما بالتعدى على قسم بدر لتهريب محتجز لـ 28 مارس

كتبت ندى سليم

أجلت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، محاكمة 25 متهما، لتورطهم فى تهريب محتجز من دائرة قسم شرطة مدينة بدر، إلى جلسة 28 مارس المقبل.

وترجع تفاصيل القضية رقم 1648 جنايات بدر، إلى اتفاق محتجز ويدعى " محمد زهران"، مع بقية المتهمين لتهريبه بإلقاء زجاجات المولوتوف على القسم لإحداث حالة من الفوضى ونجاح خطتهم.

وأسفر الهجوم على القسم بإصابة النقيب مصطفى القاضى، وعدد من القوة الأمنية وهم طارق شعبان السيد، وأيمن محروس، فضلا عن إشعال النيران فى سيارة مملوكة لوزارة الداخلية.

وأسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة نارية وبيضاء، حيث عثروا بحوزة المتهم الأول والسادس والخامس والعشرون سلاح نارى (فرد خرطوش)، والمتهم الحادى عشر والرابع عشر والخامس عشر سلاح أبيض "مطواه"، ونسبت إليهم تهمة على أفراد الشرطة أثناء عملهم وائتلاف المنشآت العامة، ومقاومة السلطات.