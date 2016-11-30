أخبار عاجلة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب «خروف» ببني سويف‎

Google+ Print
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب «خروف» ببني سويف‎ إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب «خروف» ببني سويف‎

أرشيفية

المراسل : محمد شعبان

أصيب 3 أشخاص منذ قليل، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمركز سمسطا غرب بني سويف بسبب خروف .

وتلقي اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفي سمسطا المركزي، يفيد بإستقبالها كلًا من عبدالله رمضان عبدالعزيز ونجله سعد يقيمان مركز ببا مراد محمد طرف ثان مقيم مقيم كوم النور سمسطا مصابين بجروح متفرقة في انحاء الجسم وكسور.

يأتي ذلك إثر مشاجرة بدأت بمشادة كلامية داخل سوق للماشية، تطورت لمشاجرة بالأسلحة البيضاء للخلاف علي أولوية شراء خروف .

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا