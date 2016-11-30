إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب «خروف» ببني سويف‎

المراسل : محمد شعبان

أصيب 3 أشخاص منذ قليل، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمركز سمسطا غرب بني سويف بسبب خروف .

وتلقي اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفي سمسطا المركزي، يفيد بإستقبالها كلًا من عبدالله رمضان عبدالعزيز ونجله سعد يقيمان مركز ببا مراد محمد طرف ثان مقيم مقيم كوم النور سمسطا مصابين بجروح متفرقة في انحاء الجسم وكسور.

يأتي ذلك إثر مشاجرة بدأت بمشادة كلامية داخل سوق للماشية، تطورت لمشاجرة بالأسلحة البيضاء للخلاف علي أولوية شراء خروف .

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .