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ضبط 3 أشخاص استولوا علي سيارة شخص تحت تهديد السلاح بالخليفة

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ضبط 3 أشخاص استولوا علي سيارة شخص تحت تهديد السلاح بالخليفة ضبط 3 أشخاص استولوا علي سيارة شخص تحت تهديد السلاح بالخليفة

صورة المتهمين

كتب: أحمد أبوالحسن

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة، من ضبط كلا من “محمود. م. م”، 23 عامًا – عاطل وسابق اتهامه فى العديد من القضايا ومطلوب لتنفيذ الأحكام ، و “طارق. ت. أ”، 20 عامًا – عاطل ، و”عمر. ط. ر”، 33 عاما ، وسابق إتهامه فى سرقة متجر بالسلام ، لقيامهم باستقلال سيارة ملك “أحمد. ي. م”، 59 عاما ، بقصد توصيلهم وأثناء تواجدهم بدائرة مدينة نصر، تمكنوا من الاستيلاء على سيارته وبداخلها هاتفه المحمول وفروا هاربين .

وفى وقت لاحق جاء إليه اتصال هاتفى من الجناة لمساومته على استرداد السيارة مقابل 50 ألف جنيه.

وبمجاراة الجناة ، تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقتان وبندقية خرطوش تركى عيار 12 مم وطلقتان و سلاح أبيض “مطواة”.
> وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، لتولى النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.

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