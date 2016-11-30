ضبط 3 أشخاص استولوا علي سيارة شخص تحت تهديد السلاح بالخليفة

كتب: أحمد أبوالحسن

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة، من ضبط كلا من “محمود. م. م”، 23 عامًا – عاطل وسابق اتهامه فى العديد من القضايا ومطلوب لتنفيذ الأحكام ، و “طارق. ت. أ”، 20 عامًا – عاطل ، و”عمر. ط. ر”، 33 عاما ، وسابق إتهامه فى سرقة متجر بالسلام ، لقيامهم باستقلال سيارة ملك “أحمد. ي. م”، 59 عاما ، بقصد توصيلهم وأثناء تواجدهم بدائرة مدينة نصر، تمكنوا من الاستيلاء على سيارته وبداخلها هاتفه المحمول وفروا هاربين .

وفى وقت لاحق جاء إليه اتصال هاتفى من الجناة لمساومته على استرداد السيارة مقابل 50 ألف جنيه.

وبمجاراة الجناة ، تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقتان وبندقية خرطوش تركى عيار 12 مم وطلقتان و سلاح أبيض “مطواة”.

> وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، لتولى النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.