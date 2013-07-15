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أسباب التهابات المهبل بعد العلاقة الزوجية؟

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أسباب التهابات المهبل بعد العلاقة الزوجية؟ أسباب التهابات المهبل بعد العلاقة الزوجية؟

أرسلت قارئة تقول: أنا امرأة متزوجة منذ أكثر من 10 سنوات لكن خلال الفترة الأخيرة أصبحت أشعر بالآلام فى المهبل، خاصة بعد العلاقة الزوجية وأنا اشعر بالحرج من هذا وأريد أن أعرف ما أسباب تلك الآلام وهل هناك علاج لها؟

تجيب الدكتورة رحاب عبدالله استشارى النساء والتوليد، أن ما تعانى منه القارئة هو التهابات أو تهيج الغشاء المخاطى بالمهبل.

وعن أسباب تهيج الغشاء المخاطى للمهبل وإلتهابه بعد العلاقة الجنسية قالت عبدالله، إن هناك عدة أسباب من شأنها إحداث تهيج بالمهبل والتهابه بعد نزول المنى فيه له عدة احتمالات، الأول أن يكون المهبل نفسه ملتهبآ. أما الاحتمال الثانى فقد نكون البروستاتا نفسها ملتهبة فتفرز مواد تسبب التهابا للغشاء المخاطى المبطن للمهبل.

وأشارت عبدالله أنه فى حالات نادرة قد تسبب بعض مكونات السائل المنى حدوث حساسية لخلايا المهبل.

ولعلاج تلك المشكلة يجب أن يتم عرض الزوجين على الطبيب مع إجراء فحوصات المهبل ووسائل البروستات وسيقوم الطبيب بوصف غسول مهبلى باستخدام الدش المهبلى المناسب لحالة المريضة.

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مصر 365