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دار القضاء بالفجيرة تشارك في يوم الشهيد تخليدا لذكرى أبطال الإمارات

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دار القضاء بالفجيرة تشارك في يوم الشهيد تخليدا لذكرى أبطال الإمارات دار القضاء بالفجيرة تشارك في يوم الشهيد تخليدا لذكرى أبطال الإمارات

شاركت دار القضاء  بالفجيرة في فعالية يوم الشهيد تخليدا لذكرى أبطال الإمارات، الذين ضحوا في سبيل الوطن، وذلك بتنكس العلم و "دقيقة الدعاء الصامت" تثميناً وتقديراً لشهداء الوطن الأبرار وذلك أمام مقر دار القضاء،  وبعدها تم رفع سارية العلم، وأداء السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة وحضور رؤساء المحاكم والنيابات والسادة أعضاء السلطة القضائية وموظفي دار القضاء.

وقال محمد عبيد اليماحي مدير إدارة الخدمات المساندة بدار القضاء بالفجيرة إن مشاركتهم يوم الشهيد يعبر عن مكانة الشهداء الأبرار في قلوب الشعب لما قدموه من تضحيات وبطولات في سبيل نصرة الحق ورفع رايته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

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