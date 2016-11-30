مصر تهزم المكسيك وتتأهل لربع نهائى بطولة العالم لسيدات الإسكواش

كتب سليمان النقر

حقق المنتخب الوطنى لسيدات الإسكواش، الفوز الثالث على التوالى على نظيره المكسيكى بنتيجة 3 / 0 خلال مشاركته فى بطولة العالم لسيدات الإسكواش للفرق، والمقامة حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس.

فازت رنيم الوليلى على المكسيكية نايلى هيرنانديز بنتيجة 3 /0 فيما تغلبت نوران جوهر على المكسيكية ديانا جارسيا بنفس النتيجة، وأخيرا حققت أمنية عبد القوى الفوز على المكسيكية دينا أجزيانو جوميز بنفس النتيجة.

وتأهلت مصر إلى الدور ربع النهائى للبطولة بعد الفوز فى الثلاث مواجهات السابقة وتأهلت عن المجموعة الأولى.