بالمستندات: الألمونيوم وسوهاج يحرران محضرا بقسم الشرطة ضد الحكام

فاتن شلبى

حرر ناديا الألومنيوم وسوهاج محضرا بقسم شرطة نجع حمادى تحت رقم 340/3 بتاريخ 29 نوفمبر لسنة 2016 ضد الجبلاية، بسبب حضور الفريقين فى الموعد المحدد لإقامة المباراة بملعب الألومنيوم، طبقا للجدول المرسل من اتحاد الكرة وفوجئ الفريقان بعدم تعيين طاقم تحكيم للقاء، بسبب عدم إبلاغ لجنة المسابقات التى يشرف عليها عضو الاتحاد الكابتن مجدى عبد الغنى للجنة الحكام بموعد اللقاء .



> ومن جانبه طالب مجلس ادارة نادى سوهاج برئاسة المهندس محمد ربيع اتحاد الكرة يصرف 7 آلاف جنيه قيمة تكاليف سفر الفريق والإقامة فى مدينة نجع حمادى ليلة المباراة.