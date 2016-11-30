الزمالك يخطر عبد المقصود برحيله من جهاز محمد حلمى

عمرو جاب الله

أخطر محمد صلاح، المدرب العام للزمالك، أحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالفريق أن مجلس الإدارة قرر استبعاده من جهاز محمد حلمى، وقال عبد المقصود: "اللى حصل أكيد خير وأنا تحت أمر النادى فى أى موقع".

يذكر أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، اتخذ قرار تعيين محمد حلمى، مديرا فنيا للزمالك، خلفا لمحمد صلاح بعد تعادل الفريق مع وادى دجلة فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد السلام مساء أمس .

تشكيل جهاز الزمالك بعد رحيل عبد المقصود كالتالى: "محمد حلمى مدير فنى ومحمد صلاح مدرب عام وعلاء عبد الغنى مدرب وأيمن طاهر مدرب حراس".