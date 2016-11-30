أخبار عاجلة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الزمالك يخطر عبد المقصود برحيله من جهاز محمد حلمى

Google+ Print
الزمالك يخطر عبد المقصود برحيله من جهاز محمد حلمى الزمالك يخطر عبد المقصود برحيله من جهاز محمد حلمى

>عمرو جاب الله

أخطر محمد صلاح، المدرب العام للزمالك، أحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالفريق أن مجلس الإدارة قرر استبعاده من جهاز محمد حلمى، وقال عبد المقصود: "اللى حصل أكيد خير وأنا تحت أمر النادى فى أى موقع".

 

يذكر أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، اتخذ قرار تعيين محمد حلمى، مديرا فنيا للزمالك، خلفا لمحمد صلاح بعد تعادل الفريق مع وادى دجلة فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد السلام مساء أمس .

 

تشكيل جهاز الزمالك بعد رحيل عبد المقصود كالتالى:  "محمد حلمى مدير فنى ومحمد صلاح مدرب عام وعلاء عبد الغنى مدرب وأيمن طاهر مدرب حراس".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365