المحكمة العسكرية تصدر أحكاما بالمؤبد والمشدد والبراءة على77 إخوانيا بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

أصدرت محكمة أسيوط العسكرية، اليوم الأربعاء، أحكاماً متفاوتة بحق 77 متهماً، بين المؤبد غيابياً والمشدد والبراءة، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وشغب واقتحام منشآت عامة وشرطية بمركزى أبو قرقاص وديرمواس بجنوب محافظة المنيا.

قضت المحكمة فى القضية الأولى، بشأن إعادة إجراءات محاكمة المتهمين باقتحام قسم شرطة مركز أبو قرقاص بجنوب المنيا، بمعاقبة 13 متهماً حضورياً، بالسجن المشدد 15 عاماً لكل منهم، والسجن 5 سنوات لمتهم واحد، والمؤبد لمتهم آخر، وبراءة 3 متهمين، حضورياً وهم، حسام محمد أحمد غزالة، وربيع خلف عبد الحليم، وسيد سعد خلف.

كان المتهمين قد حكم عليهم بالسجن المؤبد غيابياً فى جلسة 5 مايو الماضى، ضمن 146آخرين، وتم إلقاء القبض عليهم عقب صدور الحكم بنحو أسبوعين، وتم إعادة إجراءات محاكمتهم حتى صدور الحكم اليوم.

وفى القضية الثانية أيدت ذات المحكمة الحكم الأول الصادر بحق 54 متهماً، فى أحداث اقتحام وحرق مكتب بريد ديرمواس، الصادر بجلسة 31 أغسطس الماضى، بالسجن 5 سنوات، على 20 متهماً حضورياً، والمؤبد غيابياً بحق 34 آخرين، وألغى الحاكم العسكرى الحكم فى 12 أكتوبر الماضى، وأعيدت إجراءات محاكمتهم على مدى 6 جلسات وصدر حكم اليوم بتأييد الحكم الأول.

وفى القضية الثالثة، قضت ذات المحكمة ببراءة متهمين أثنين هما، إبراهيم سيد شحاته، وعبد الله أبو السعود، والسجن 5 سنوات لـ 3 متهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم فى قضية اقتحام وحرق محكمة ديرمواس جنوب المنيا، وكان محكوماً عليهم بالسجن المؤبد غيابياً فى شهر أغسطس الماضى ضمن 85 آخرين، الذين أحالتهم النيابة العامة فى شهر مايو الماضى، إلى القضاء العسكرى، ضمن 503 متهمين فى أحداث اقتحام قسم ديرمواس والمحكمة والسنترال.