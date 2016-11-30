السيسى يبحث مع وزير الصناعة إنشاء 3 مجمعات للصناعات الصغيرة

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بالمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الصناعة عرض خلال الاجتماع الخطوات، التى يتم اتخاذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للبدء فى إنشاء ثلاثة مجمعات للصناعات الصغيرة، فى كل من منطقة جنوب الرسوة فى بورسعيد ومدينتى بدر والسادات.

وأشار وزير الصناعة إلى أن المجمعات الصناعية الثلاثة، ستكون متكاملة المرافق والخدمات وستتضمن منشآت صناعية جاهزة للتشغيل تخدم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن إنشائها يأتى فى إطار خطة الوزارة للتنمية الصناعية، التى تستهدف توفير 60 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية بحلول عام 2020.