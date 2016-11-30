انطلاق الاجتماع الخامس بين المندوبين الدائمين لجامعة الدول العربية

انطلق صباح اليوم، الاجتماع الخامس بين المندوبين الدائمين لجامعة الدول العربية، والسفراء ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة السياسية والأمنية (PSC) لمجلس الاتحاد الأوروبي، المقرر انعقاده على هامشه 6 مجموعات عمل، في إطار الدورة الثانية للتعاون الاستراتيجي بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والتي اعلنت عنه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وبدأت الجلسة الافتتاحية بحضور السفير نجيب المنيف المندوب الدائم لجمهورية تونس، رئاسة مجلس الجامعة العربية، والسفير والتر ستيفنز رئيس اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وجين كريستوف نائب الأمين العام للشؤون السياسية، بهيئة العمل الخارجي الأوروبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبوالغيط.

واعقبت الجلسة الافتتاحية، اجتماعات مجموعة عمل التعاون الاسترايتيجي على التوازي مع انعقاد الاجتماع الخامس للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، واللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وتشمل الجلسة الأولى مناقشة تحت عنوان “عملية السلام في الشرق الأوسط، سورية، ليبيا، اليمن”.

أما الجلسة الثانية، من الحوار السياسي فقد شملت، “العراق، الإرهاب، قضية الهجرة، وأزمة اللاجئين”، ثم استأنفت بعد ذلك مجموعات عمل التعاون الاستراتيجي عملها، كما يختتم برنامج العمل بحفل استقبال يقيمه وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة.