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ضبط 21 شخصا بحوزتهم هيروين وحشيش وأسلحة بيضاء بالغربية

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ضبط 21 شخصا بحوزتهم هيروين وحشيش وأسلحة بيضاء بالغربية ضبط 21 شخصا بحوزتهم هيروين وحشيش وأسلحة بيضاء بالغربية

>الغربية- إسلام الخياط

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية من شن حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون ومروجى المواد المخدرة، أسفرت نتائج الحملة عن تحرير 14 قضية متنوعة فى حيازة المخدرات و21 قضية فى مجال الأسلحة البيضاء.

 

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، يفيد من قيام ضباط المباحث الجنائية بالأقسام والمراكز، من تحرير 14 قضية مخدرات بالمراكز المختلفة، حيث تم ضبط 350 جرام حشيش و86 جرام هيروين و 363 قرصا مخدرا، وضبط 21 قطعة سلاح أبيض بحوزة 21 شخصا. 

 

وتم تحريز المضبوطات، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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