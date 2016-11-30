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طرح 4 طن من المواد الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بابوقرقاص بالمنيا

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طرح 4 طن من المواد الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بابوقرقاص بالمنيا طرح 4 طن من المواد الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بابوقرقاص بالمنيا

>المنيا- حسن عبد الغفار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص بالمنيا، عن طرح وبيع 2 طن من السكر بسعر 7.5 للكيلو و2 طن من الأرز بسعر 4.5 للكيلو للمواطنين من خلال منافذ الوحدة المحلية، وذلك بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصة محدودي الدخل والتخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار .

قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، إن الوحدة المحلية قامت بطرح الكمية المتوفرة من المواد الغذائية على 8 وحدات محلية بواقع نصف طن سكر ونصف طن أرز لكل وحدة محلية .

وأضاف رئيس المركز، انه تم تنظيم حملة لمتابعة حالة النظافة بعزبة الباشا والتي أسفرت عن رفع 50 طن مخلفات تطهير ري و20 طن من القمامة و5 طن من المخلفات الصلبة، مشيراً إلى أن هذه الحملات تأتى في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والحد من التلوث البيئي والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين

 


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