فريق Metallica يتصدر قائمة بيلبورد لأفضل 200 ألبوم غنائي

تصدر فريق موسيقى الميتال الشهير Metallica قائمة بيلبورد الأسبوعية لأفضل 200 ألبوم غنائي أمريكي، ليتفوق على ألبومات من مغني الأر أند بي برونو مارس Bruno Mars ومغنية الكانتري ميراندا لامبرت Miranda Lambert.

ووفقا لأرقام شركة "نيلسن ساوند سكان" للأسبوع الذي ينتهي في 24 نوفمبر تشرين الثاني، فقد بيع من ألبوم (Hardwired... to Self-Destruct) وهو الألبوم العاشر لميتاليكا 282 ألف نسخة و34 ألف أغنية وجرى بثه على الانترنت 9.3 مليون مرة ليصل مجمل مبيعاته إلى 291 ألف وحدة.

وقالت بيلبورد إن الألبوم احتل الصدارة بفضل قوة مبيعات اسطواناته الأمر الذي جعله ثالث أكبر طرح لألبوم هذا العام بعد ألبوم (Fuse) لدريك Drakeوألبوم (Lemonade) لبيونسيه Beyonce.

وتحصي قائمة أفضل 200 ألبوم الوحدات من مبيعات الألبومات ومبيعات الأغاني (عشر أغان تساوي ألبوما واحدا) بالإضافة إلى الاستماع المباشر على الانترنت (1500 استماع يعادل ألبوماً).