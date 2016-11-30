إنريكي إغلاسياس إلى دبي فبراير المقبل

سيتوجه النجم العالمي أنريكي إغلاسياس Enrique Iglesias إلى دبي في فبراير المقبل لإحياء حفل، في اليوم الثالث من مهرجان طيران الإمارات لموسيقى الجاز بدورته الـ 15، بحسب ما أعلن القائمون على المهرجان.

وسينطلق المهرجان بين الفترة الممتدة من يوم 22 إلى يوم 24 فبراير المقبل في مسرح مدينة دبي للإعلام.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لشركة شيل آوت برودكشنز المؤسّسة والمنظمة لمهرجان دبي لموسيقى الجاز، أنتوني يونس: "يعتبر إنريكي إغلاسياس الفنان اللاتيني صاحب أكبر عدد تسجيلات في تاريخ الموسيقى من دون منازع، وأسهمت شخصيته الجذابة في شدّ اهتمام المعجبين من جميع الأعمار؛ الأمر الذي يضمن مكانته بين أهمّ الفنانين المشاركين في الدورة الـ 15 للمهرجان".

يُشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يغنّي فيها أنريكي إغلاسياس البالغ من العمر 41 عاماً في دبي، إذ سبق له أن أحيا حفلاً في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ضمن فعاليات «العيد في دبي» عام 2012.