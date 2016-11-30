تجديد حبس الحارس القضائى المتهم بتقاضى رشوة من ملاك قرية سياحية بمطروح

كتبت ندى سليم

قررت محكمة شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس الحارس القضائى المتهم بتلقى رشوة مالية من عدد من ملاك قرية سياحية بمرسى مطروح، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل القضية إلى اتهام الحارس القضائى "و.س"، بتقاضي رشوة قدرها 15 ألف جنيه من أحد ملاك الشاليهات بالقرية نظير تسهيل إجراءات تسليم الوحدة السكنية الخاصة به.

وكانت نيابة شمال القاهرة، تلقت معلومات من الهيئة العامة للرقابة الإدارية، يفيد بضبط "و.س" حارس قضائى من محكمة جنوب القاهرة يتقاضى رشوة، مقابل إنهاء التعاملات القانونية لقطع أراضى وشاليهات تم طرحها فى منطقة الساحلى الشمالى، داخل مكتبه بمنطقة الساحل.