الكرملين يطلب من تركيا تفسير تصريح أردوغان عن الإطاحة بالأسد

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن القوات التركية موجودة في سوريا للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد كان مفاجئًا بالنسبة لموسكو، وإنها تتوقع تفسيرا من أنقرة.

وأدان أردوغان في كلمة أمسن ما وصفه بفشل الأمم المتحدة في سوريا، وقال إن توغل تركيا في أغسطس، عندما أرسلت دبابات ومقاتلات وقوات خاصة عبر الحدود كان بدافع السخط.

وقال أردوغان “نحن هناك لتحقيق العدالة، نحن هناك لإنهاء حكم الأسد الوحشي الذي ينشر إرهاب الدولة”.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في مؤتمر عبر الهاتف “كان هذا التصريح بحق كلاما جديدا بالنسبة لنا”، وفقًا لـ”رويترز”.

وأضاف “هذا تصريح خطير للغاية ويختلف عن تصريحات سابقة وعن فهمنا للوضع. نأمل أن يزودنا شركاؤنا الأتراك بتفسير ما لهذا الأمر”.