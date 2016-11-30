القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وطلقات خرطوش بالغربية

الغربية ـ إسلام الخياط

تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية خلال حملة مكبرة على حائزى الأسلحة النارية والخارجين على القانون، من ضبط أسلحة نارية وطلقات خرطوش بالغربية.

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، يفيد من العميد مسعد أبو سكين رئيس المباحث الجنائية، بتمكن ضباط مباحث الأقسام والمراكز، من ضبط "ع.م" 42 سنة عاطل مقيم بندر زفتى بحوزته فرد خرطوش وطلقة خرطوش.

كما تم ضبط "ا .خ.ح" 42 سنة عاطل مقيم بمنطقة السلخانة القديمة ثان طنطا، وبحوزته فرد خرطوش، وضبط "ع .ع.م" 39 عاما عاطل مقيم بقرية كفر جعفر مركز بسيون بحوزته (فرد روسى)، و"و.ح .ا.ا" 21 عاما عاطل مقيم بقرية الناصرية مركز سمنود وبحوزته فرد خرطوش، و"و.م .م.ع" 29 عاما عاطل مقيم بقرية دمروة مركز المحلة بحوزته فرد خرطوش و3 طلقات خرطوش.

تم تحريز المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة.