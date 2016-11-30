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تجديد حبس 4 قتلوا طالب وسرقو الـ"توك توك" الخاص به فى الطالبية

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تجديد حبس 4 قتلوا طالب وسرقو الـ"توك توك" الخاص به فى الطالبية تجديد حبس 4 قتلوا طالب وسرقو الـ"توك توك" الخاص به فى الطالبية

>كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة حبس "حسن.ع.ح" 22 سنة وشهرته "حقنة"، و"عادل.ج.ا"، و"اشرف.ح.ع" وشهرته "البواب"، و"محمد.ف.ش" 22 سنة عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابة لسرقة "التكاتك" بالإكراه بمنطقة الطالبية، وقتلهم طالب ثانوى للاستيلاء على الـ"توك توك" الخاص به.

وتلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة مجهولة لأحد الأشخاص بمنطقة الطالبية، وبانتقال العقيد علاء فتحى مفتش مباحث غرب الجيزة إلى محل الواقعة، عثر على جثة طالب يبلغ من العمر 15 عامًا مصابًا بعدة طعنات برقبته وصدره.

وبإجراء التحريات تبين أن 4 عاطلين بينهم أحد أصدقائه استدرجوه من عزبة خير الله بدار السلام إلى الطالبية بحجة التنزه لسرقة توك توك يقوده، وسددوا له الطعنات واستولوا على التوك توك وفروا هاربين.


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