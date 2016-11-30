إرسال أحراز قضية رشوة سكرتير مجلس الدولة لخبراء ماسبيرو لإعداد تقرير فنى

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد أبو المعالى، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، إرسال أحراز وفيديوهات وأسطوانات قضية رشوة سكرتير مجلس الدولة لتسهيل الاستيلاء على قطعة أرض بالمخالفة للقانون، إلى خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لإعداد تقرير فنى بها.

واستعجلت نيابة الأموال العامة، للمرة الثانية ضبط وإحضار صاحب شركة خاصة للاستثمار العقارى، فى واقعة رشوة سكرتير بمجلس الدولة للاستيلاء على قطعة أرض بالمخالفة للقانون .

فيما جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة، حبس موظف بمجلس الدولة و3 محامين آخرين بينهم محامٍ بهيئة المجتمعات العمرانية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالرشوة ومحاولة الاستيلاء على قطعة أرض ملك الدولة.

قررت نيابة الأموال العامة، فى وقت سابق، حبس موظف بمجلس الدولة و3 محامين آخرين، بينهم محامٍ بهيئة المجتمعات العمرانية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالرشوة ومحاولة الاستيلاء على قطعة أرض ملك الدولة، كما كلفت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وضبط وإحضار صاحب شركة خاصة للاستثمار العقارى.

وكشفت التحقيقات قيام محام شركة الاستثمار العقارى، بالاشتراك مع محام هيئة المجتمعات العمرانية، وموظف بمجلس الدولة وآخرين، بتسهيل عملية التلاعب فى ملف أحد الأراضى بطريق الواحات بأكتوبر، للاستيلاء عليها من جانب شركة الاستثمار العقارى مقابل رشوة 150 ألف جنيه، تقاضى الموظف نصفها .