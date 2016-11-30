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تأجيل محاكمة مستشار مرسى و20 آخرين بقضية "اللجان النوعية" لـ18 يناير

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تأجيل محاكمة مستشار مرسى و20 آخرين بقضية "اللجان النوعية" لـ18 يناير تأجيل محاكمة مستشار مرسى و20 آخرين بقضية "اللجان النوعية" لـ18 يناير

>كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصيد، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 21 متهما بينهم الدكتور عبد الله شحاته المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" اللجان النوعية"، لجلسة 18 يناير، لاستكمال سماع الشهود، فيما منعت المحكمة الصحفيين من حضور جلسة اليوم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.


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